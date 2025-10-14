Сектор Газа
14 октября, 19:15

В Германии выпустили инструкцию для населения на случай войны

Федеральное ведомство Германии по защите населения выпустило обновлённую брошюру с рекомендациями для граждан на случай чрезвычайных ситуаций, впервые включив в неё раздел о действиях при войне. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства BBK.

«Даже война уже не кажется такой невозможной, как ещё несколько лет назад», — отмечается в предисловии к брошюре.

В документе констатируется, что угроза военного конфликта теперь воспринимается как реальная. Гражданам рекомендуют заранее подготовить запасы еды и воды на 10 дней, аптечку, источники альтернативного освещения и обогрева, а также знать расположение ближайших укрытий. Отдельный раздел посвящён правилам распознавания дезинформации в Интернете и социальных сетях.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не находится в состоянии войны, охарактеризовав текущую ситуацию как отчасти сравнимую с холодной войной, когда отсутствуют прямые боестолкновения, но продолжаются провокации. Он подчеркнул, что Бундесвер и полиция продолжают выполнять свои функции в полном объёме, включая защиту военных объектов и возможность оперативного развёртывания в других странах при необходимости.

Анастасия Никонорова
