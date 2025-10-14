На Землю летит плазма с Солнца: 15 октября ожидается рекордный пик вспышек

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН спрогнозировала пик солнечных вспышек 15 октября. Сейчас к Земле уже летит значительный поток плазмы, но пока её мощность недостаточна для серьёзных последствий.

«Завтра ожидается выход на пик вспышек. Будут биться рекорды – пока двух-, трёхмесячные», – уточнили учёные.

Вчера на Солнце зафиксировали 23 вспышки, из которых три были мощностью класса М, а сегодня зарегистрированы ещё 12 обычных и две сильные. Специалисты посоветовали следить за обновлениями и подготовиться к возможным геомагнитным возмущениям, которые могут повлиять на работу спутников и электросетей.

Ранее Life.ru писал о стремительном расширении Южно-Атлантической аномалии – слабой зоны магнитного поля Земли. С 2014 года её площадь выросла до размеров континентальной Европы и продолжает расширяться в сторону Африки. Учёные предупреждают, что пролетающие через зону спутники получают повышенную радиацию, что может привести к сбоям в электронике и повреждению оборудования.