14 октября, 22:19

СК передал Национальному центру свидетельства геноцида советского народа

Обложка © Telegram / Следком

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с руководителем Национального центра исторической памяти Еленой Малышевой. Основной темой обсуждения стало сохранение исторической памяти о защитниках Отечества.

В 2025 году Следственный комитет возбудил 18 уголовных дел по фактам повреждения мемориальных объектов в других странах, включая Латвию и Украину. В сотрудничестве с МИД и Министерством обороны России начали составлять реестр мемориалов и воинских захоронений времён Великой Отечественной войны.

На встрече озвучили результаты поисковых работ в Псковской, Смоленской и Херсонской областях. Во время раскопок нашли останки жертв войны, включая женщин и детей. Обсудили расследование геноцида советского народа, в результате которого суды признали преступления нацистов геноцидом.

Заседание Штаба по координации поисковой и архивной работы. Фото © Telegram / Следком

Сергей Новиков, ответственный секретарь оргкомитета «Победа», предложил создать рабочую группу для оптимизации поисковых мероприятий. Елена Малышева рассказала о проектах «Место памяти» и «Архивный десант». Она отметила важность Цифрового Портала, который собирает информацию о геноциде.

В рамках мероприятия передали артефакты геноцида в Национальный центр исторической памяти. Среди предметов — детские игрушки, фрагменты одежды и другие важные находки. Малышева подчеркнула, что эти доказательства геноцида будут экспонироваться на международном форуме «Без срока давности», который пройдёт в Москве 21-22 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, как россиянин выкупил на аукционе в Германии старинную карту, которую украли фашисты из российского музея в годы Великой Отечественной войны. Карта имеет особую метку Библиотеки Павловского дворца, что подтверждает её принадлежность России.

