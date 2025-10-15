СК передал Национальному центру свидетельства геноцида советского народа

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин встретился с руководителем Национального центра исторической памяти Еленой Малышевой. Основной темой обсуждения стало сохранение исторической памяти о защитниках Отечества.

В 2025 году Следственный комитет возбудил 18 уголовных дел по фактам повреждения мемориальных объектов в других странах, включая Латвию и Украину. В сотрудничестве с МИД и Министерством обороны России начали составлять реестр мемориалов и воинских захоронений времён Великой Отечественной войны.

На встрече озвучили результаты поисковых работ в Псковской, Смоленской и Херсонской областях. Во время раскопок нашли останки жертв войны, включая женщин и детей. Обсудили расследование геноцида советского народа, в результате которого суды признали преступления нацистов геноцидом.

Заседание Штаба по координации поисковой и архивной работы. Фото © Telegram / Следком

Сергей Новиков, ответственный секретарь оргкомитета «Победа», предложил создать рабочую группу для оптимизации поисковых мероприятий. Елена Малышева рассказала о проектах «Место памяти» и «Архивный десант». Она отметила важность Цифрового Портала, который собирает информацию о геноциде.

В рамках мероприятия передали артефакты геноцида в Национальный центр исторической памяти. Среди предметов — детские игрушки, фрагменты одежды и другие важные находки. Малышева подчеркнула, что эти доказательства геноцида будут экспонироваться на международном форуме «Без срока давности», который пройдёт в Москве 21-22 ноября.

