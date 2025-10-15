Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 21:05

Суд Баку отправил под домашний арест экс-главу администрации президента Мехтиева

Рамиз Мехтиев. Обложка © Wikipedia / President.az

Рамиз Мехтиев. Обложка © Wikipedia / President.az

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказался под домашним арестом по тяжким уголовным статьям. Его обвинили в захвате государственной власти, государственной измене и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

Мехтиев возглавлял администрацию президента с 1995 по 2019 год, а затем Национальную академию наук до 2022 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил домашний арест сроком на четыре месяца, подчеркнув необходимость дальнейшего расследования.

Следственные органы продолжают работу по делу, уточняя детали предполагаемых преступных действий бывшего топ-чиновника.

Британия спустя 30 лет снимает эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану
Британия спустя 30 лет снимает эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Ранее Life.ru сообщал, что контакты России и Азербайджана полностью не прерывались даже в сложные периоды отношений. Москва и Баку продолжали диалог по разным линиям, включая экономическое и торговое сотрудничество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что контакты шли без пауз.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Азербайджан
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar