Суд Баку отправил под домашний арест экс-главу администрации президента Мехтиева

Бывший руководитель администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев оказался под домашним арестом по тяжким уголовным статьям. Его обвинили в захвате государственной власти, государственной измене и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

Мехтиев возглавлял администрацию президента с 1995 по 2019 год, а затем Национальную академию наук до 2022 года. Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил домашний арест сроком на четыре месяца, подчеркнув необходимость дальнейшего расследования.

Следственные органы продолжают работу по делу, уточняя детали предполагаемых преступных действий бывшего топ-чиновника.

