14 октября, 13:15

Британия спустя 30 лет снимает эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / f11photo

Великобритания объявила о снятии более чем 30-летнего эмбарго на поставки вооружений Армении и Азербайджану. Заместитель министра иностранных дел королевства Стивен Даути заявил, что соответствующее соглашение более не актуально. Официальное заявление опубликовано на официальном сайте британского парламента.

«Учитывая значительный прогресс, достигнутый в деле установления мира, и исторические итоги недавнего саммита в Вашингтоне, организованного президентом Трампом, Британия считает, что обоснование рекомендованного ОБСЕ в 1992 году эмбарго на поставки оружия, касающееся «всех поставок оружия и боеприпасов силам, участвующим в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха», утратило свою актуальность», — сказано в документе.

Напомним, что армянский премьер Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев при посредничестве США подписали декларацию о мире 8 августа. В результате достижения компромисса спорные территории Нагорного Карабаха отошли к Азербайджану. А 1 сентября лидеры провели двусторонние переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь. Они акцентировали внимание на необходимости поддерживать конструктивный диалог и развивать взаимное доверие.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
