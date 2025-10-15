Стилист назвал главное отличие провинциалок, даже если у них в руках брендовая сумка

Сегодня провинциалку не сразу можно отличить от столичной дамы, ведь даже наличие сумки LV не является стопроцентным показателем. В Международный день сельских женщин, отмечаемый 15 октября, Life.ru узнал у стилиста Владимира Дубинина, что именно будет главной отличительной чертой.

По его словам, если сама сумка не раскроет происхождение девушки, то вот её содержимое многое скажет об истинной натуре хозяйки.

«В сумке обязательно будет карандаш для глаз синего цвета, ведь яркий акцент в макияже — признак провинциальной натуры, которая не боится выделяться. Помада цвета морковь говорит о любви к ярким и насыщенным оттенкам, а тени фиолетового или синего оттенка — о желании подчеркнуть свою индивидуальность, как это было модно в деревнях», — рассказал стилист.

Обязательно в сумке найдётся лак для волос «Прелесть» — классика провинциального продуктового магазина. Чулки или колготки, новая упаковка с лайкрой — ещё один штрих, свидетельствующий о происхождении девушки. А парфюм Molecula 02 — это, пожалуй, последнее, что завершит образ.

Также там может быть небольшая пачка купюр номиналом в 1000 рублей или бутерброд с колбасой и зелёным луком у тех, кто привык к простоте и домашнему уюту. Именно эти мелочи и создают образ, который сразу выдаст в вас провинциалку — простую, искреннюю и немного наивную приезжую девушку, заключил стилист.

