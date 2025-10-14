Депутат Буцкая сравнила поделки с маркетплейсов с сочинениями от ИИ

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая в беседе с Life.ru прокомментировала продажу на маркетплейсах готовых поделок для школьников. Парламентарий назвала такую тенденцию новым вызовом для образования и сравнила с распространением ИИ — когда с его помощью пишут не только школьные сочинения, но даже курсовые и дипломы.

По словам Буцкой, бизнес, продавая подобные наборы, просто реагирует на растущий спрос. Смысл в детских поделках — не получить оценку в школе, а развить фантазию и провести время вместе с родителями, а не за гаджетами.

«Давая такие творческие задания, учитель хочет, чтобы у ребёнка развивались фантазия, мышление, чтобы, совместно выполняя такую работу, объединялись родители и дети, откладывались мобильные телефоны. В этих заданиях на самом деле есть очень глубокий смысл», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Буцкая сравнила продажу готовых поделок с написанием сочинений с помощью искусственного интеллекта.

«Это новый вызов для современного образования — приложить свои знания по обучению детей с учётом времени. Возможно, давать такие задания, которые нельзя найти в карточках товаров на маркетплейсах», — заключила депутат.

Ранее Life.ru писал, что на фоне осенних конкурсов и ярмарок в образовательных учреждениях резко вырос спрос на готовые поделки. Родители активно приобретают «творческие работы» в Интернете, где изделия из природных материалов и пластилина предлагаются по цене до 1500 рублей.