15 октября, 00:17

Сенат США в восьмой раз отклонил проект о финансировании правительства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Traci L. Clever

Сенат США в восьмой раз подряд отклонил законопроект республиканцев о финансировании правительства. Об этом сообщает издание The Hill. Таким образом, частичная приостановка работы федеральных структур продлится уже третью неделю.

Против инициативы проголосовали 49 сенаторов, «за» – 45. Для принятия документа требовалось 60 голосов. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун резко высказался в адрес демократов, обвинив их в намеренном затягивании кризиса.

«Демократы не успокоятся, пока семьи военнослужащих и государственных служащих не выстроятся в очередь в продовольственных магазинах или не посетят кредиторов в день выплаты жалованья», – заявил он.

Политик подчеркнул, что затяжка с утверждением бюджета уже ставит под угрозу выплаты тысячам военных и работников госструктур.

Встанет абсолютно всё: СМИ раскрыли, как шатдаун в США может отразиться на Украине

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп поручил военному министру Питу Хегсету направить все доступные средства на выплату зарплат военным. По словам президента, он не позволит демократам «держать в заложниках безопасность страны». Трамп пообещал сделать всё, чтобы армейцы получили свои деньги вовремя, несмотря на шатдаун.

