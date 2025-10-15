Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи БАДов

Роспотребнадзор представил проект списка оснований для запрета реализации биологически активных добавок (БАДов). Торговлю следует прекращать при обнаружении запрещённых веществ, отсутствии информации о производителе или продаже БАДов под видом пищевых продуктов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно проекту приказа, ведомство может остановить продажу БАДов в пяти случаях. Помимо описанных к ним относятся отсутствие государственной регистрации и несоответствие состава установленным нормам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает внедрить новые правила с 1 марта 2026 года. Эксперты считают, что это минимально необходимый шаг для очистки рынка от некачественной продукции.

Ранее Life.ru рассказывал, как Роскачество выявило нарушения в составе БАДов с омега-3. Проверка показала, что в большинстве таких добавок уровень полезных веществ значительно ниже заявленного. Также не соответствует заявленный уровень эйкозапентаеновой кислоты.