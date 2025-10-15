В России предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении ради патриотизма

В России предложили вернуть свидетельства о рождении в зелёных переплётах, как в СССР. Автор инициативы – депутат муниципального образования Шушары в Санкт-Петербурге и председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров уверен, что документ должен не просто фиксировать факт рождения, но и воспитывать патриотизм с первых дней жизни.

По словам Ветрова, оформление официальных документов играет не только юридическую, но и воспитательную роль.

«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта гражданина России, военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», – подчеркнул он.

Депутат напомнил, что советское свидетельство о рождении отличалось твёрдым зелёным переплётом и вызывало у родителей чувство гордости за государство.

«Современное свидетельство фактически является типовым бумажным документом с водяными знаками. А свидетельство старого образца с первого взгляда вселяло чувство патриотизма и гордости за страну», – отметил Ветров.

Он предложил Минюсту «творчески переосмыслить» дизайн документа, сделав его ближе к советскому образцу. По его мнению, это подчеркнёт преемственность эпох и укрепит национальное самосознание уже с рождения, передаёт RT.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко оценил идею восстановления СССР. Он заявил, что полностью возродить Союз уже невозможно, но сохранить общее экономическое пространство в рамках СНГ крайне важно. По словам Лукашенко, это поможет странам постсоветского пространства оставаться ближе друг к другу.