7 суперзвёзд сталинской эпохи: Кто сводил с ума наших прабабушек и прадедушек в 30-е годы

Советский звуковой кинематограф получил «Путёвку в жизнь» 1 июня 1931 года, когда состоялась премьера одноимённого фильма, который стал первым звуковым кино в СССР. А там, где появляется звуковая киноиндустрия, сразу возникают звёзды, ведь теперь любимых актёров можно не только увидеть, но и услышать. Этим обстоятельством активно пользовались в Стране Советов при Сталине, ведь массовое развлечение пролетариата теперь включало в себя воздействие по крайней мере на два органа чувств. Кто же стал суперзвездой в таких благоприятных условиях? Рассказываем в материале.

Любовь Орлова — первая звезда первой джаз-комедии

Любовь Орлова значила для кино СССР столько же, сколько Кэтрин Хепбёрн для кино США. Фото © ТАСС / И. Мартов

Любовь Орлова родилась 11 февраля 1902 года в Звенигороде. Происхождение у неё было дворянское — находясь по материнской линии в родстве со Львом Толстым, Орлова годами хранила дома книгу «Кавказский пленник», которую ей в детстве подарил сам писатель. После школы девушка училась в консерватории и на хореографическом отделении техникума имени Луначарского, который теперь больше известен как ГИТИС. Одновременно с учёбой Орлова зарабатывала в немом кино: работала тапёром (пианисткой и создателем звуковых эффектов) в московских кинотеатрах «Унион», «Арс», «Великий немой» и «Орфеум».

Любовь Орлова вышла замуж в 1926 году за чиновника Андрея Берзина. В 1930-м её мужа сослали в Казахстан по делу несуществовавшей Трудовой крестьянской партии. Орлова столкнулась с финансовыми трудностями, стала искать возможности для развития. Например, способы превратиться из хористки в исполнительницу главной роли. У неё получилось, и Орлова стала солировать в спектакле «Перикола» Музыкального театра Немировича-Данченко. Там её в 1933-м увидел режиссёр Григорий Александров и пригласил сыграть роль Анюты в фильме «Весёлые ребята». Это сделало Любовь Орлову звездой. А их отношения с Александровым стали одними из самых крепких в истории советского кино.

Леонид Утёсов — автор любимых советских песен

Леонид Утёсов — один из самых известных советских музыкантов. Он записывал песни в разных жанрах, даже то, что впоследствии стало шансоном. Фото © ТАСС / ТАСС

В фильме «Весёлые ребята» снималась не только Любовь Орлова. На одну из главных ролей, пастуха-музыканта Костю Потехина, позвали Леонида Утёсова. Одессит 1895 года рождения, он был королём советской эстрады тех лет. Возможно, бюрократам не очень нравились «блатные» песни музыканта, например «С одесского кичмана», но народ Утёсова обожал, в том числе такие уникальные представители этого самого народа, как, например, лётчик Валерий Чкалов. И хотя Утёсов не получал при Сталине премий, даже за «Весёлых ребят», его песни точно знали наизусть, исполняя всем двором. А с началом Великой Отечественной его джазовый оркестр представил программу с честным названием «Гадам нет пощады». В 1944 году Утёсов первым спел фронтовую песню «Дорога на Берлин». Институциональное признание пришло к Утёсову за год до того, как он со своим джаз-бандом покинул сцену. Это был уже 1965 год.

Клавдия Шульженко — золотой голос сталинской эстрады

Клавдия Ивановна Шульженко была музыкальной суперзвездой сталинской Страны Советов. Фото © ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС

Клавдия Шульженко родилась, как и многие другие наши герои, ещё при Российской империи, 24 марта 1906 года. После революции она стала исполнять народные песни. А на эстраде появилась в 1923 году с романсом «Звёзды на небе» в спектакле «Казнь». При Ленине певица прославилась исполнением городских песен, например баллады «Кирпичики» — о судьбе кирпичного завода. При Сталине Клавдия Шульженко стала уже состоявшейся звездой. Она работала в Ленгосэстраде, пела «Утомлённое солнце», записывалась на граммофон... А с началом Великой Отечественной вступила в ряды Красной армии вместе с мужем, Владимиром Коралли, и их общим фронтовым джаз-оркестром Ленинградского военного округа. Песня «Синий платочек» тогда обрела вторую жизнь, помогая фронту. После войны звёздная певица снялась в фильме Веры Строевой «Весёлые звёзды». До самой своей смерти в 1984 году Шульженко пользовалась дорогим парфюмом, заказывала наряды от признанных кутюрье и крепко дружила с Аркадием Райкиным.

Исаак Дунаевский — автор гимна столицы России

Исаак Дунаевский стал самым популярным дирижёром и композитором сталинского времени. Фото © ТАСС / Михаил Рунов

Исаак Осипович Дунаевский родился 30 января 1900 года в Полтавской губернии. За 20 лет до рождения Ханса Циммера он стал «Хансом Циммером» советского кино. При жизни Дунаевский написал музыку к 29 фильмам, ещё 5 озвучили его произведениями уже после смерти композитора. Те самые «Весёлые ребята» — озвучены Дунаевским. «Три товарища», «Дети капитана Гранта», фильм «Цирк» — эти кассовые картины советского кинематографа тоже с его саундтреком. Одна из самых признанных песен композитора — «Дорогая моя столица». Она стала гимном Москвы в 1995 году, а появилась во времена Великой Отечественной. Дунаевский пережил сталинское время всего на два года, скончавшись в Москве от спазма сердца летом 1955-го.

Валентина Серова — символ любви для советских женщин

Валентина Серова была для сталинского СССР фигурой, похожей на Мэрилин Монро в США. Фото © Wikipedia

Валентина Серова появилась на свет 10 февраля 1919 года в Харькове. Она была рождена в СССР, там же и приобрела первую известность на подмостках театра ТРАМ в 1933 году. Теперь ТРАМ называется «Ленкомом». Первый фильм с Серовой появился в 1935 году, это был «Строгий юноша» Абрама Роома. Но знаменитой на весь СССР актриса стала после своего второго фильма, «Девушка с характером», где в 1939 году сыграла работницу дальневосточного зверосовхоза Катю Иванову. А потом был легендарный советский ромком «Сердца четырёх» 1940 года, появившийся на экранах только после Победы.

Тогда, до Второй мировой, Серова была столичной артисткой, звездой, но не символом всех женщин СССР. А во время войны стала культовой фигурой. Как история любви с военным писателем и журналистом Константином Симоновым, так и фильм «Жди меня» придали ей такой статус. Правда, удержаться в нём надолго не вышло: после войны Серова сдалась под натиском алкогольной зависимости и умерла в своей квартире при невыясненных обстоятельствах.

Николай Баталов — эталон мужества с тяжёлой судьбой

Баталовы — целая актёрская династия. Николай Петрович Баталов — дядя Алексея Баталова. Фото © РИА Новости / РИА Новости

Дядя Алексея Баталова и представитель одной из самых «ветвистых» советских актёрских династий Николай Баталов родился 6 декабря 1899 года в Москве. Его родители были крестьянами, а сам Николай хотел стать священником, поэтому мало общался со сверстниками. Судьба распорядилась иначе: с 1915 года Баталов — в театральных студиях, а 1924 год стал для него годом кинопремьеры. Николай Петрович снялся в классическом советском немом фильме «Аэлита». А роль Павла Власова в фильме «Мать» вовсе принесла ему статус звезды. В 1931 году Баталов поучаствовал в создании первого советского звукового фильма, по сути, сыграл главную роль в «Путёвке в жизнь». Но туберкулёз, который подтачивал здоровье актёра с 1923 года, дал о себе знать в 1935-м особенно сильно, так, что даже Сталин решил, что актёра «надо лечить». Правда, в 1937-м Баталов всё равно скончался именно от этой болезни.

Рина Зелёная — комедийная артистка № 1 в СССР

Рина Зелёная стала классической комедийной актрисой в кинематографе СССР. Фото © РИА Новости / А. Воротынский

Рина Зелёная родилась 7 ноября 1901 года в Ташкенте. Это её настоящая фамилия. А уже в 1919 году будущая комедиантка и актриса окончила Московское театральное училище. Работала сначала певицей-эстрадницей, а потом ушла в театр. Уже тогда, в середине 1920-х, её талант нашёл своего зрителя, поскольку на эксцентрические представления Зелёной в Театр сатиры съезжался почти весь город. А в 1939 году в фильме «Подкидыш», где Рина Васильевна сыграла домработницу, она заблистала с новой силой — как комедийная киноактриса.

Правда, её первой ролью стала певица из шайки Жигана в фильме «Путёвка в жизнь». А потом Зелёная играла балерину в фильме «Любовь и ненависть». В 1941 году актриса вступила в Красную армию, выступала в составе фронтовых артистических бригад и получила орден Красной Звезды. Кстати, Рина Зелёная — единственная звезда советской эпохи, дожившая до 90-х. Перед своей смертью в апреле 1991 года она успела стать бессменной миссис Хадсон из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона».