Семь стран НАТО объявят о готовности закупать оружие у США для Киева

Семь стран НАТО планируют сделать заявление о финансировании закупки оружия у США для передачи Украине 15 октября. Об этом рассказала посол Украины при альянсе Алена Гетманчук, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Это станет частью программы НАТО под названием Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Программа предполагает, что европейские члены альянса смогут приобретать оружие у США. Гетманчук не назвала конкретные страны, чьи представители должны объявить о данной инициативе.

«PURL для нас — очень серьёзный приоритет. И мы рассчитываем, что <...> как минимум семь стран озвучат свои взносы в PURL — это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности», — сказала Гетманчук.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер анонсировал важное заявление США о поставках вооружений для Украины 15 октября. Дипломат также призвал южноевропейские государства активизировать военную поддержку Киева, особенно в рамках программы PURL.