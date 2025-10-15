Россия перешла в период предзимья. Вильфанд рассказал, вернётся ли тепло

Россия завершила период комфортных температур. Теперь тепло не ожидается даже в южных регионах страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что практически все регионы России утратили комфортные температуры. Он добавил, что в стране больше не осталось мест с приемлемой погодой.

«Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16–18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

Вильфанд также сообщил, что Приморский край оставался последним регионом с температурой 15–18 градусов. Однако в ближайшие дни и там похолодает. Как пояснил Гидрометцентр, в России наступил период предзимья, который традиционно длится с середины октября до 15–20 декабря. Это переходный этап, представляющий собой подготовку к установлению зимнего погодного режима на территории страны.

Ранее Life.ru сообщал, что первый снег выпал в Москве накануне Покрова — в понедельник утром 13 октября. Это произошло накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября и символизирует наступление зимнего сезона.