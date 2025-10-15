В посёлке под Волгоградом повреждены четыре дома после атаки беспилотников ВСУ

В Волгоградской области силы противовоздушной обороны Минобороны России отразили атаку беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в посёлке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. Пострадавших нет», – отметил глава региона.

По его словам, на месте работают оперативные службы, жителям окажут необходимую помощь.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ ночью 15 октября атаковали и Ростовскую область. Там силы ПВО отразили массированный налёт украинских дронов сразу в четырёх районах региона. Обошлось без жертв и разрушений, все беспилотники были уничтожены в воздухе.