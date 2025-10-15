Две трети россиян осудили большую разницу в возрасте между партнёрами

Большинство россиян не одобряют отношения, в которых партнёров разделяет более десяти лет. 33% опрошенных считают ненормальной разницу выше пяти лет, ещё треть допускает разницу в возрасте до десяти лет. При этом только 20% участников исследования считают неважной разницу в возрасте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Исследование показало, что чем больше разрыв в возрасте, тем критичнее к таким отношениям относятся россияне, особенно представители старшего поколения. Наиболее негативно восприняли пары, где старше женщина — почти треть опрошенных назвали такие отношения неприемлемыми.

При этом 78% участников опроса допустили большую разницу в возрасте, если старшим партнёром является мужчина. Из них 23% считают это нормой, а 55% — допустимым, но нежелательным явлением.

