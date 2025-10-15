Очередь из 2,5 тысячи фур скопилась на границе Казахстана и России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rebel Red Runner
Около 2,5 тысячи грузовиков образовали многокилометровую пробку на границе Казахстана с Россией из-за введённых усиленных таможенных проверок. О сложившейся ситуации сообщает «Лента.ру».
Проблема возникла в середине сентября, когда казахстанские таможенные службы начали проводить тщательные досмотры товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в частности электроники и продукции западных брендов. Ситуация дополнительно осложнилась после временного закрытия пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе в связи с национальными праздниками в КНР.
По словам логистов, задержки в перевозках сейчас достигают от трёх до пяти суток, что вынуждает транспортные компании повышать тарифы и активно искать альтернативные пути, в том числе через российско-китайскую границу. При этом на границе Казахстана с Китаем сохраняется собственное скопление примерно из 10 тысяч фур. Как отмечает издание, власти двух государств в настоящее время ведут переговоры, направленные на увеличение квот на грузоперевозки.
Life.ru также сообщал 2 октября о заторах на границе России и Казахстана, протяжённостью в несколько километров. Усиление контроля со стороны Казахстана, направленное на выявление грузов, подпадающих под санкции, привело к увеличению времени оформления. В результате, даже для грузов, не подлежащих санкциям, процесс занимал от 3 до 5 дней.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.