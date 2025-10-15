Очередь из 2,5 тысячи фур скопилась на границе Казахстана и России

Проблема возникла в середине сентября, когда казахстанские таможенные службы начали проводить тщательные досмотры товаров, подпадающих под антироссийские санкции, в частности электроники и продукции западных брендов. Ситуация дополнительно осложнилась после временного закрытия пунктов пропуска на китайско-казахстанской границе в связи с национальными праздниками в КНР.

По словам логистов, задержки в перевозках сейчас достигают от трёх до пяти суток, что вынуждает транспортные компании повышать тарифы и активно искать альтернативные пути, в том числе через российско-китайскую границу. При этом на границе Казахстана с Китаем сохраняется собственное скопление примерно из 10 тысяч фур. Как отмечает издание, власти двух государств в настоящее время ведут переговоры, направленные на увеличение квот на грузоперевозки.