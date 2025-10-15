Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 05:39

Полицейского пырнули ножом при досмотре автомобиля в Петербурге, нападавшие скрылись

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Санкт-Петербурга произошло нападение на сотрудника полиции, который проводил осмотр транспортного средства в районе Дворцовой площади. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на источники.

По предварительной информации, двое неизвестных мужчин в возрасте 40-50 лет нанесли правоохранителю ножевое ранение и скрылись с места преступления на автомобиле. Обстоятельства нападения и мотивы преступления выясняются. Состояние пострадавшего полицейского уточняется.

Полицейские прострелили ногу обезумевшей женщине с ножом в Татарстане
Полицейские прострелили ногу обезумевшей женщине с ножом в Татарстане

А ранее Life.ru сообщал, что в Москве расследуется дело о нападении с ножом, произошедшем неделю назад на Арбате у стены Цоя. Мужчина атаковал прохожих, несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Криминал
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar