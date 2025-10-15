Полицейского пырнули ножом при досмотре автомобиля в Петербурге, нападавшие скрылись
Обложка © Life.ru
В центре Санкт-Петербурга произошло нападение на сотрудника полиции, который проводил осмотр транспортного средства в районе Дворцовой площади. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на источники.
По предварительной информации, двое неизвестных мужчин в возрасте 40-50 лет нанесли правоохранителю ножевое ранение и скрылись с места преступления на автомобиле. Обстоятельства нападения и мотивы преступления выясняются. Состояние пострадавшего полицейского уточняется.
