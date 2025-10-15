Полицейского пырнули ножом при досмотре автомобиля в Петербурге, нападавшие скрылись

В центре Санкт-Петербурга произошло нападение на сотрудника полиции, который проводил осмотр транспортного средства в районе Дворцовой площади. Об этом сообщил телеканал «78» со ссылкой на источники.

По предварительной информации, двое неизвестных мужчин в возрасте 40-50 лет нанесли правоохранителю ножевое ранение и скрылись с места преступления на автомобиле. Обстоятельства нападения и мотивы преступления выясняются. Состояние пострадавшего полицейского уточняется.

А ранее Life.ru сообщал, что в Москве расследуется дело о нападении с ножом, произошедшем неделю назад на Арбате у стены Цоя. Мужчина атаковал прохожих, несколько человек получили ранения и были госпитализированы.