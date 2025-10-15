На Солнце зафиксирована очередная мощнейшая вспышка

На Солнце произошла очередная мощная вспышка. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Уже сегодня активность звезды может достичь максимального уровня Х.

На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка уровня М4.8. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Около получаса назад зарегистрирована вспышка уровня М4.8. Согласно каталогам, это второе по силе событие за последние четыре месяца. В течение сегодняшнего дня, как ожидается, может быть впервые с начала лета достигнут уровень вспышек Х», — говорится в сообщении.

В последние дни на Солнце наблюдается значительное усиление активности, которое ранее прогнозировалось специалистами. Фоновое излучение продолжает расти и уже приближается к уровню М, что означает — даже без новых взрывов звезда излучает рентгеновские потоки, сопоставимые по мощности с сильными вспышками.

Ранее сообщалось, что пик солнечной активности ожидается 15 октября. Учёные отметили, что к Земле уже движется поток плазмы, однако его мощность пока недостаточна, чтобы вызвать серьёзные последствия. Накануне было зафиксировано 23 вспышки, три из которых достигли уровня М, а сегодня — ещё 14, включая две сильные.