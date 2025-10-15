Сектор Газа
15 октября, 06:28

США убрали лимиты на военную помощь Киеву с приходом Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Администрация президента США Дональда Трампа увеличила объёмы военной помощи Украине, отменив лимиты, введённые при экс-лидере Джо Байдене. Об этом заявила «Европейской правде» украинский посол при НАТО Алёна Гетьманчук.

«Сейчас наоборот — администрация Трампа поощряет европейцев показать, что они готовы сделать для собственной безопасности и в вопросах поддержки Украины», — отметила дипломат.

Гетьманчук отметила, что при Байдене США ограничивали военную помощь Европы Киеву. При этом она признала, что европейское оружие не может полностью заменить американскую поддержку.
Трамп похвастался передачей Украине «уважения» вместо $350 миллиардов
Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп раскритиковал решение экс-лидера Соединённых Штатов Джо Байдена о выделении 350 миллиардов долларов военной помощи Украине, называя такие расходы «ограблением» американских налогоплательщиков. Трамп подчёркивал, что его администрация заняла более жёсткую позицию по этому вопросу и требует от европейских союзников финансового участия в поставках вооружений Киеву.

