Трамп похвастался передачей Украине «уважения» вместо $350 миллиардов

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не предоставляла Украине прямую финансовую помощь в отличие от политики экс-главы Штатов Джо Байдена. Об этом он сообщил в ходе своего выступления.

«Как вы знаете, мы не отправляем оружие напрямую. Мы посылаем его в НАТО, и НАТО платит — это большая разница между Байденом и Трампом, потому что Байден дал им 350 миллиардов долларов, а мы — нет. Мы им ничего не дали, но мы оказали им уважение и кое-что ещё, если честно», — заявил американский лидер.

Одним из главных вопросов по теме украинского конфликта остаётся передача Киеву американских дальнобойных ракет «Томагавк». Сегодня Владимир Зеленский в эфире Fox News сообщил, что глава Штатов пока не определился с тем, передаст ли это вооружение Киеву.