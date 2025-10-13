Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 октября, 11:12

Трамп похвастался передачей Украине «уважения» вместо $350 миллиардов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация не предоставляла Украине прямую финансовую помощь в отличие от политики экс-главы Штатов Джо Байдена. Об этом он сообщил в ходе своего выступления.

«Как вы знаете, мы не отправляем оружие напрямую. Мы посылаем его в НАТО, и НАТО платит — это большая разница между Байденом и Трампом, потому что Байден дал им 350 миллиардов долларов, а мы — нет. Мы им ничего не дали, но мы оказали им уважение и кое-что ещё, если честно», — заявил американский лидер.

Песков: Телефонный звонок Путина и Трампа можно организовать в кратчайшие сроки
Песков: Телефонный звонок Путина и Трампа можно организовать в кратчайшие сроки

Одним из главных вопросов по теме украинского конфликта остаётся передача Киеву американских дальнобойных ракет «Томагавк». Сегодня Владимир Зеленский в эфире Fox News сообщил, что глава Штатов пока не определился с тем, передаст ли это вооружение Киеву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar