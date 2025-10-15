Кожа не врёт: Психолог рассказал, как наше тело выдаёт внутреннее состояние

Кожа — это не только защитный покров, но и «психический датчик». Нервная система и эпидермис происходят из одного эмбрионального листка, поэтому между ними сохраняется тесная биологическая связь на протяжении всей жизни. Об этом заявил клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Москвой 24».

При стрессе в организме растут уровни кортизола и адреналина, что подстёгивает воспаление. В результате нарушаются барьерные функции кожи, ухудшается микроциркуляция и питание тканей — появляются зуд, шелушение, покраснение и рецидивы хронических дерматозов: псориаза, экземы, себорейного дерматита или акне.

«Но это, конечно, происходит в результате длительных переживаний, когда, скажем, на работе токсичная обстановка. Хотя после того, как один раз понервничал, тоже могут появиться кратковременные высыпания», – пояснил Самбурский.

Психические проблемы не ограничиваются мыслями: страдают сон и аппетит (потеря веса или компульсивное «заедание»), возникают мышечное напряжение, головные боли, спазмы и желудочно‑кишечные расстройства вроде синдрома раздражённого кишечника. Кожа в этом смысле — наглядный индикатор, подсказывающий о скрытых эмоциональных проблемах.

