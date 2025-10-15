«Не доставка коробок с патронами»: Политолог объяснил, что ждёт Зеленского после визита в США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом Украина не получит ракеты «Томагавк». Это не доставка коробок с патронами, а серьёзное оружие, требующее особенной инфраструктуры и профессионального персонала. Об этом в беседе с 360.ru заявил политический психолог Сергей Маркелов.
«За одной болванкой заедут уже не гражданские, а действующие военные, умеющие обслуживать эту ракету. Каждый запуск Tomahawk — это серьёзная инженерно-военно-политическая, разведывательная работа», — сказал эксперт.
Появление Tomahawk в арсенале Украины фактически означает более глубокое вовлечение США и НАТО в конфликт, что выводит проблему за рамки простой передачи вооружений. В этом вопросе решают не только желания и дипломатия, но и сложность технической и военно‑политической логистики.
Ракета «Томагавк» — это не беспилотник, который на Украине может без особого труда запустить даже самый бестолковый солдат. Запуск такого оружия — комплексная работа целой группы специалистов, заключил собеседник.
Ранее в Верховной раде заявили, что на Украине просто нет пусковых установок для запуска ракет «Томагавк». По словам народного депутата, Киеву пришлось бы «бросать их рукой», как те самые индейские топорики.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.