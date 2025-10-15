«Не доставка коробок с патронами»: Политолог объяснил, что ждёт Зеленского после визита в США

Даже после встречи с президентом США Дональдом Трампом Украина не получит ракеты «Томагавк». Это не доставка коробок с патронами, а серьёзное оружие, требующее особенной инфраструктуры и профессионального персонала. Об этом в беседе с 360.ru заявил политический психолог Сергей Маркелов.

«За одной болванкой заедут уже не гражданские, а действующие военные, умеющие обслуживать эту ракету. Каждый запуск Tomahawk — это серьёзная инженерно-военно-политическая, разведывательная работа», — сказал эксперт.

Появление Tomahawk в арсенале Украины фактически означает более глубокое вовлечение США и НАТО в конфликт, что выводит проблему за рамки простой передачи вооружений. В этом вопросе решают не только желания и дипломатия, но и сложность технической и военно‑политической логистики.

Ракета «Томагавк» — это не беспилотник, который на Украине может без особого труда запустить даже самый бестолковый солдат. Запуск такого оружия — комплексная работа целой группы специалистов, заключил собеседник.

Ранее в Верховной раде заявили, что на Украине просто нет пусковых установок для запуска ракет «Томагавк». По словам народного депутата, Киеву пришлось бы «бросать их рукой», как те самые индейские топорики.