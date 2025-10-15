В России могут начать штрафовать за распространение фейковых видео

В России предлагают штрафовать авторов фейковых видео, если ИИ-ролики с шок-контентом выдаются за реальность и наносят вред. Соответствующая инициатива уже направлена в Минцифры, сообщает SHOT.

«Наказания будут применяться только, если доказано намерение ввести аудиторию в заблуждение и если ИИ-творения привели к негативным последствиям. Например, видео с фейковыми авариями и прочим шок-контентом, которые могут послужить толчком к реальным расследованиям и разбирательствам», — пояснил депутат от партии «Новые люди» Амир Хамитов.

Проект предполагает введение административной ответственности с штрафом от 1000 до 5000 рублей. Основная цель — компенсировать ущерб службам, которые вынуждены тратить время и деньги на проверку ложного контента.

В качестве примера упоминается нейросеть Sora 2, которая автоматически ставит водяной знак на сгенерированные ролики. Однако многие пользователи других платформ умудряются удалять отметку и выдавать видео за реальные события, что создаёт риски дезинформации.

Ранее сообщалось, что украинский телеканал 1+1 столкнулся с критикой после трансляции выступления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. В эфире журналисты попытались показать заполненный зал, однако зал был полупустым. Сотрудники телеканала отредактировали кадры, добавив зрителей на пустые и занятые места, чтобы создать впечатление более полной аудитории.