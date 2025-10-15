Двигатель в дым: Новые Geely массово выходят из строя на ходу

Владельцы новых китайских автомобилей Geely начали сталкиваться с заводским браком: двигатели выходят из строя прямо во время движения, что лишает водителей контроля над машиной. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Видео © Telegram / Baza

Также с Telegram-каналом своей историей поделилась Виктория Т. из Ростова-на-Дону. Она рассказала, что на новой машине откатала всего 5 дней, а пробег чуть больше 300 км. В какой-то момент машина начала резко дергаться и дымиться бело-синим паром. На диагностике выявили неисправность мотора: цилиндры были залиты маслом.

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Фото © Telegram / Baza

По данным «Базы», проблемы с двигателями зафиксированы на автомобилях Geely Cityray, Monjaro и Boyue Pro 2025 года выпуска. Владелице Geely Cityray пришлось обратиться в сервис для диагностики, где стоимость доставки и замены нового мотора составила около 265 тысяч рублей.

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Фото © Telegram / Baza

Несмотря на обещания клиентской службы Geely, в двух сервисах ей отказали в ремонте, и сейчас вопрос решается напрямую с производителем в Китае.

Ранее компания «Джили-моторс» объявила отзывную кампанию, которая затрагивает около 18 тысяч автомобилей модели Geely Emgrand, проданных с ноября 2023 года по настоящее время. Причиной стали сбои в работе клапана вентиляции топливного бака, способные создавать вакуум в системе. В отзыве участвуют 17 736 автомобилей с конкретными VIN-кодами, указанными в приложении к сообщению.