Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 07:35

Двигатель в дым: Новые Geely массово выходят из строя на ходу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Gorshkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Gorshkov

Владельцы новых китайских автомобилей Geely начали сталкиваться с заводским браком: двигатели выходят из строя прямо во время движения, что лишает водителей контроля над машиной. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Видео © Telegram / Baza

Также с Telegram-каналом своей историей поделилась Виктория Т. из Ростова-на-Дону. Она рассказала, что на новой машине откатала всего 5 дней, а пробег чуть больше 300 км. В какой-то момент машина начала резко дергаться и дымиться бело-синим паром. На диагностике выявили неисправность мотора: цилиндры были залиты маслом.

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Фото © Telegram / Baza

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Фото © Telegram / Baza

По данным «Базы», проблемы с двигателями зафиксированы на автомобилях Geely Cityray, Monjaro и Boyue Pro 2025 года выпуска. Владелице Geely Cityray пришлось обратиться в сервис для диагностики, где стоимость доставки и замены нового мотора составила около 265 тысяч рублей.

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Фото © Telegram / Baza

Новенькие китайские Geely выходят из строя из-за «полетевших» двигателей. Фото © Telegram / Baza

Несмотря на обещания клиентской службы Geely, в двух сервисах ей отказали в ремонте, и сейчас вопрос решается напрямую с производителем в Китае.

Россияне могут остаться без модных китайских LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора
Россияне могут остаться без модных китайских LiXiang и Zeekr после повышения утильсбора

Ранее компания «Джили-моторс» объявила отзывную кампанию, которая затрагивает около 18 тысяч автомобилей модели Geely Emgrand, проданных с ноября 2023 года по настоящее время. Причиной стали сбои в работе клапана вентиляции топливного бака, способные создавать вакуум в системе. В отзыве участвуют 17 736 автомобилей с конкретными VIN-кодами, указанными в приложении к сообщению.

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Китай
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar