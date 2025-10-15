Житель Туапсе подозревается в вербовке россиян для отправки на Украину

Сотрудники Министерства внутренних дел Российской Федерации провели операцию по задержанию жителя Туапсе, которого подозревают в активной вербовке соотечественников для участия в деятельности террористической организации.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что задержание произошло в Международном аэропорту Сочи силами Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По словам Волк, имелись веские основания полагать, что задержанный не только состоял в рядах международной террористической структуры, но и активно занимался вовлечением российских граждан в её ряды.

Представитель ведомства также уточнила, что деятельность мужчины координировалась иностранным куратором. Волк пояснила, что подозреваемый использовал сеть Интернет для поиска потенциальных рекрутов и их последующего вовлечения в незаконную деятельность. В результате его усилий, удалось завербовать троих россиян, которые, по данным следствия, готовились покинуть территорию России. Их маршрут пролегал через третьи страны с конечной целью присоединиться к террористической организации на территории Украины.