Братья-штурмовики Шум и Клиника из 60‑й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» рассказали, что идут в атаку как одна семья — братья и даже племянники ушли на фронт вместе с ними. Об этом сообщает RT.

Первое боевое столкновение с участием братьев произошло в феврале 2025 года: подразделение получило задачу занять опорный пункт в лесополосе на Южно‑Донецком участке. Противник открыл огонь и отказался сдавать позицию. Солдаты поместили гранату в щель между брёвнами укрытия, а затем заполнили пробитую брешь большим количеством взрывчатых веществ.

После серии подрывов блиндаж был разрушен, продолжать сопротивление стало невозможно. Братья-штурмовики с позывными Шум и Клиника провели переговоры с оставшимися в живых. Один из защитников согласился сложить оружие и сдаться в плен.

Ранее в Верховной раде заявили, что тактическое мастерство российских солдат превышает навыки ВСУ. По словам нардепа Безуглой, командиры ВС РФ «играются» с украинскими генералами, а те лишь пытаются отвечать симметрично.