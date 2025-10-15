Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 07:36

Братья-штурмовики Шум и Клиника с мешком взрывчатки разнесли опорник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Братья-штурмовики Шум и Клиника из 60‑й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» рассказали, что идут в атаку как одна семья — братья и даже племянники ушли на фронт вместе с ними. Об этом сообщает RT.

Первое боевое столкновение с участием братьев произошло в феврале 2025 года: подразделение получило задачу занять опорный пункт в лесополосе на Южно‑Донецком участке. Противник открыл огонь и отказался сдавать позицию. Солдаты поместили гранату в щель между брёвнами укрытия, а затем заполнили пробитую брешь большим количеством взрывчатых веществ.

После серии подрывов блиндаж был разрушен, продолжать сопротивление стало невозможно. Братья-штурмовики с позывными Шум и Клиника провели переговоры с оставшимися в живых. Один из защитников согласился сложить оружие и сдаться в плен.

Новости СВО. ВС РФ зачистили Балаган и штурмуют Константиновку, «Ланцет» уничтожил редкую ЗРК, Киев готовят к Tomahawk, 15 октября
Новости СВО. ВС РФ зачистили Балаган и штурмуют Константиновку, «Ланцет» уничтожил редкую ЗРК, Киев готовят к Tomahawk, 15 октября

Ранее в Верховной раде заявили, что тактическое мастерство российских солдат превышает навыки ВСУ. По словам нардепа Безуглой, командиры ВС РФ «играются» с украинскими генералами, а те лишь пытаются отвечать симметрично.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar