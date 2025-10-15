Сектор Газа
15 октября, 07:39

Жителей Свердловской области предупредили о риске атаки дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Levenko

На территории Свердловской области введён особый режим в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило правительство региона, уточнив, что возможны временные ограничения в работе мобильного интернета.

«На территории Свердловской области временно действует предупреждение о беспилотной опасности. Возможны временные ограничения на работу мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что специальные службы осуществляют постоянный мониторинг оперативной обстановки, при этом все государственные учреждения продолжают работать в штатном режиме. На каждом предприятии региона уже введены в действие собственные планы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

Как сообщал ранее Life.ru, из-за угрозы атаки украинских беспилотников на ряде предприятий Свердловской области была проведена эвакуация. Сотрудников выводили из производственных помещений и офисов в специально отведённые безопасные зоны.
