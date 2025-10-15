Сектор Газа
15 октября, 07:40

Премьер Грузии отказался встречаться с председателем ОБСЕ Валтонен

Обложка © ТАСС / IRAKLI GEDENIDZE / POOL, Matthias Schrader / АР

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, действующим председателем ОБСЕ, из-за её участия в прошедшем 14 октября в Тбилиси митинге. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

«Из-за участия вчера в противозаконном митинге и ложных заявлений премьер-министр отменил запланированную встречу с министром иностранных дел Финляндии», — говорится в сообщении.

Валтонен прибыла в Грузию в рамках поездки по странам Южного Кавказа. Она уже встретилась с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, а накануне вечером посетила небольшую акцию протеста перед парламентом Тбилиси. Там она встретилась с митингующими и опубликовала в соцсети X видео, в котором утверждала, что на мероприятие пришло много людей, выражая поддержку участникам акции, выступающим, по её словам, против ограничения основных свобод.

Ранее в Тбилиси прошло массовое антиправительственное шествие с участием нескольких сотен человек. Демонстранты собрались в центре города у парка Вера и организованно двинулись к зданию парламента, находящемуся примерно в полутора километрах. Полиция не препятствовала их движению по проезжей части. Основными требованиями протестующих было освобождение людей, задержанных во время предыдущих акций протеста в 2024 и 2025 годах.

Милена Скрипальщикова
