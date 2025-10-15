Forbes: Чистый долг «Газпрома» превысил 6 трлн рублей в 2024 году

Компания «Газпром» по итогам 2024 года стала крупнейшим корпоративным должником в России с объёмом чистого долга в 6,047 триллиона рублей. Такой вывод содержится в рейтинге журнала Forbes.

В материале уточняется, что за этот период расходы холдинга на обслуживание своего долга достигли 715,4 миллиарда рублей, что на 81,4% превысило показатель предыдущего года. Однако в течение первых шести месяцев 2025 года компании удалось сократить объём долговых обязательств до 5,79 триллиона рублей.

Издание связывает это с благоприятной переоценкой валютных займов на фоне укрепления рубля, а также с тем, что на погашение кредитов было направлено 618 миллиардов рублей против 589 миллиардов рублей привлечённых средств. Несмотря на значительную абсолютную сумму долга, аналитики оценивают нагрузку как умеренную для компании такого масштаба, что подтверждается коэффициентом отношения чистого долга к EBITDA на уровне 1,95х.

Ранее сообщалось, что «Газпром» обновил рекорд суточных поставок газа в России 29 сентября. Резкий рост потребления связан с похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны. Предыдущий рекорд сентября был установлен в 2021 году .