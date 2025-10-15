В США кошки нашли в доме тайную комнату с тремя странными вещами

Три домашние кошки жительницы США обнаружили скрытую комнату в доме. Об этом удивительном инциденте пишет Newsweek.

Американка Мэдисон, проживавшая два года в доме в Форт-Уэрте, штат Техас, вместе с подругой заметила, что их кошки куда-то пропали. Женщины сначала подумали, что питомцы вышли на улицу, но вскоре услышали мяуканье из подвала.

Оказалось, что кошки нашли дверь в обширное помещение, о котором хозяйки даже не подозревали. Внутри находились три загадочных предмета: Библия в пакете с застежкой и обмотанная рыболовной леской, банка с отвинчивающейся крышкой в пакете с землей и камнями, а также наполовину проявленная фотопленка.

«Нам было так страшно, что мы решили больше туда не ходить. Но, по крайней мере, кошки получили огромное удовольствие, исследуя это место», — призналась Мэдисон.

Дом был построен в 1970-х годах, и узнать подробности о предыдущих жильцах так и не удалось. Женщины переехали несколько месяцев назад, так и не раскрыв тайну подвала.

