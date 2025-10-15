«Переживём»: Жена уволенного чиновника связала резкость Федорищева с молодостью

Жена уволенного главы Кинельского района Самарской области подтвердила его госпитализацию. Как рассказала Наталья Жидкова в беседе с Daily Storm, её супруг Юрий действительно находится в больнице и вся семья рассчитывает на его скорейшее выздоровление.

«Да, в больнице. Но всё будет хорошо! Семья рядом. Нормально, переживём. Не знаю (зачем губернатор на камеру послал супруга — прим. Life.ru). Просто он очень молод!», — сказала она.

Жидкову стало плохо после инцидента, связанным с его увольнением губернатором, и утром ему вызвали скорую помощь. У чиновника есть проблемы с сердцем, однако, по словам супруги, в целом его состояние стабильное.

Наталья отметила, что её муж справлялся со своими обязанностями на посту главы района, который занимает первое место по экономическим показателям среди 27 районов области. Она также выразила уверенность, что Жидков, несмотря на 60 лет, найдёт работу в будущем. По её мнению, поведение 36-летнего губернатора Вячеслава Федорищева объясняется его молодостью.