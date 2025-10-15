В Якутии пенсионер сбился с пути и замёрз насмерть

В Якутии 62-летний пенсионер погиб от переохлаждения после того, как заблудился во время прогулки. Его тело нашли рядом с селом Юнкюр. Об этом сообщили в Службе спасения Республики Саха.

«Он переночевал в избушке в местности Эселях, там найдены следы его пребывания. Затем вышел и пошёл в сторону села, но когда переходил впадину, потерял направление. Видно по следам, как он плутал, видимо, у человека была паника. В конце концов он выбился из сил, прилёг и так и уснул», — сообщил старший группы спасателей Денис Старостин.

Пенсионер жил один и вышел на прогулку 27 сентября из села Юнкюр в сторону села Бала, расстояние между которыми составляет 110 километров. Местные жители обеспокоились отсутствием мужчины и пытались его искать, но безуспешно. 7 октября о пропаже сообщили спасателям, которые спустя несколько дней обнаружили тело мужчины в 16 километрах от родного села.

Ранее волонтёры приостановили поиски 38-летнего Марата Гайнетдинова, пропавшего в Екатеринбурге, «для проверки информации». Несколько знакомых мужчины сообщили, что он может быть мёртв, однако эта информация не подтверждена официально. Следственный комитет по Свердловской области пока не давал комментариев. Известно, что в ночь с 27 на 28 сентября Гайнетдинов находился в Верхотурье, а утром отправился на своём красном Peugeot обратно в Екатеринбург, но домой и на работу так и не вернулся.