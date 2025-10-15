В ЦБ заявили о плавном выходе российской экономики из перегрева

Анализ последних поступлений информации указывает на то, что российская экономика успешно инициировала процесс выхода из перегретого состояния 2024 года. Зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая перед депутатами Госдумы, заверил, что происходящее полностью укладывается в рамки макропрогноза Центрального банка.

Он аргументировал это тем, что стабильно высокая занятость в сочетании с замедлением инфляционных процессов и замедлением роста цен подтверждает реализацию сценария плавного снижения напряжённости. По его утверждению, ситуация развивается в полном соответствии с макроэкономическим прогнозом, который регулятор озвучивал на текущий год.

Ранее сообщалось, что экономика России замедляется быстрее, чем предполагалось в официальных прогнозах. Свежие данные показывают более выраженное охлаждение, чем ожидалось изначально. Если в апреле текущего года эксперты прогнозировали рост ВВП на 2,5% в 2025 году, то на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов уже указывал на более скромные ожидания — не менее 1,5% роста по итогам текущего года.