Сенатор назвала зарплату, которая нужна для получения 8,69 пенсионных балла

Граждане России с ежемесячной заработной платой в 200 тысяч рублей ежегодно формируют 8,69 пенсионных коэффициента для своего будущего пенсионного обеспечения. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» заявила сенатор Наталия Косихина.

«Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за вас, и разделить её на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив её на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла», — пояснила парламентарий.

Сенатор добавила, что страховая пенсия является надёжным инструментом, поскольку она гарантированно индексируется государством и тем самым защищена от инфляции.

По её словам, в 2025 году стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты увеличен до 8907,7 рубля. Косихина подчеркнула, что на итоговый размер выплат напрямую влияют два ключевых фактора: общий трудовой стаж и объём уплаченных страховых взносов, которые и определяют количество накопленных баллов.

Ранее сообщалось, что в ноябре Социальный фонд России осуществит плановый перерасчёт пенсий для некоторых категорий граждан. Особое внимание уделено пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, для которых будет применено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, вместо текущих 8 907,70 рублей (с начала 2025 года) они будут получать 17 815,40 рубля.