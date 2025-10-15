Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 09:23

Сенатор назвала зарплату, которая нужна для получения 8,69 пенсионных балла

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Граждане России с ежемесячной заработной платой в 200 тысяч рублей ежегодно формируют 8,69 пенсионных коэффициента для своего будущего пенсионного обеспечения. Об этом в беседе с корреспондентом РИА «Новости» заявила сенатор Наталия Косихина.

«Чтобы понять, сколько пенсионных баллов гражданину будет начислено за год, необходимо взять сумму взносов, которая уплачена конкретно за вас, и разделить её на сумму взносов, которую заплатил бы человек с самой высокой зарплатой, умножив её на 10. Например, если зарплата гражданина составляет 200 тысяч рублей, то за год он заработает 8,69 балла»,пояснила парламентарий.

Сенатор добавила, что страховая пенсия является надёжным инструментом, поскольку она гарантированно индексируется государством и тем самым защищена от инфляции.

По её словам, в 2025 году стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты увеличен до 8907,7 рубля. Косихина подчеркнула, что на итоговый размер выплат напрямую влияют два ключевых фактора: общий трудовой стаж и объём уплаченных страховых взносов, которые и определяют количество накопленных баллов.

Серьёзный баг в законе: В Госдуме объяснили, почему копить пенсию бессмысленно
Серьёзный баг в законе: В Госдуме объяснили, почему копить пенсию бессмысленно

Ранее сообщалось, что в ноябре Социальный фонд России осуществит плановый перерасчёт пенсий для некоторых категорий граждан. Особое внимание уделено пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы, для которых будет применено удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Так, вместо текущих 8 907,70 рублей (с начала 2025 года) они будут получать 17 815,40 рубля.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Пенсии
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar