Россиянам объяснили, как работает биометрия и насколько это опасно

Биометрические технологии постепенно стали частью повседневности: по улыбке оплачивают покупки, отпечатком — разблокируют гаджеты. Как на самом деле работает вся эта система, рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук.

По его словам, это по сути государственная платформа, куда входят многие российские ведомства. Задача — собрать биометрические параметры граждан в единое хранилище под контролем государства и использовать их для самых разных операций: покупка SIM, сделки с недвижимостью, оплата в магазинах и метро с помощью улыбки, а также подтверждение возраста.

Ющук уверен, что страх перед монополией биометрии необоснован, ведь такие сервисы имеют резервные механизмы.

«Биометрия — это всё, что про организм человека: отпечаток пальца, сетчатка, глаза, голос и прочие параметры. Системы работают таким образом, это не сходство в каких-то процентах», — пояснил эксперт.

Система сопоставляет геометрические пропорции, собирая ваше лицо по треугольникам. Она также может вас распознать при небольших изменениях во внешности, отметил собеседник.

Тем не менее риск компрометации реален. Если пароль можно сменить, лицо и голос — нет. Именно поэтому критически важно, чтобы единая система обеспечивала надёжную защиту от утечек — и на это, по словам специалиста, у государства должны быть ресурсы.

Ранее Life.ru рассказывал, что в скором времени на кассе в магазине вы сможете подтвердить свой возраст с помощью биометрии. Таким образом, можно будет не брать с собой паспорт, если вы молодо выглядите, но вам очень захотелось попить вечером пива с друзьями.