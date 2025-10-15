В Подмосковье найден рекордно дорогой дом. Его продают за 8,1 млрд рублей

В Подмосковье на Минском шоссе выставлен на продажу самый дорогой загородный дом России стоимостью более 8,1 млрд рублей. Площадь резиденции составляет около 1,4 тыс. кв. м на участке свыше 5 гектаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов рынка элитной недвижимости.

«Это резиденция площадью около 1,4 тыс. кв. м на участке более 5 га общей стоимостью 100 млн долларов (8,1 млрд руб.)», — рассказала генеральный директор агентства «Intermark загородная недвижимость» Нина Резниченко.

Особняк построен в классическом стиле на участке с вековыми соснами. На территории расположены гаражный комплекс, гостевые дома, SPA-комплекс, спортивный зал с бассейном и теннисный корт. На втором месте по цене находится резиденция площадью 4 тыс. кв. м на участке 0,7 га в коттеджном поселке по Рублёво-Успенскому шоссе — стоимость дома составляет 6 млрд рублей.

Третье место занимает особняк 2 тыс. кв. м на Минском шоссе за 65 млн долларов (около 5,3 млрд рублей) во французском стиле с шестью спальнями и SPA. Эксперты отмечают, что дома стоимостью от 50 млн долларов (около 4 млрд рублей) чаще всего продаются через закрытые сделки. По итогам сентября 2025 года совокупная стоимость самых дорогих загородных домов Подмосковья достигла почти 2,8 млрд долларов (около 230 млрд рублей).

