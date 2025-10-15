Учёные выяснили, что замедлить развитие рака могут таблетки за 50 рублей

Шведские учёные раскрыли неожиданные терапевтические возможности широко известного препарата — аспирина. Исследование показало, что низкие дозы этого медикамента могут существенно снижать риск рецидива колоректального рака. Об этом сообщает Nature.

В работе исследователей из Каролинского института и Каролинской университетской больницы указано, что противоракововый эффект аспирина многогранен. Препарат обладает мощным противовоспалительным действием и способен подавлять активность тромбоцитов, которые играют значительную роль в процессах метастазирования. Более того, учёные предположили, что аспирин может напрямую тормозить рост опухолевых клеток.

Однако эффективность препарата была доказана только для пациентов с конкретной генетической мутацией PIK3CA. Этот факт заставляет экспертов пересматривать существующие клинические рекомендации и подходить к назначению препарата максимально индивидуально. Несмотря на многообещающие данные, исследователи подчеркивают необходимость проведения дополнительных клинических испытаний.

Аспирин (Ацетилсалициловая кислота) продаётся в каждой аптеке. Его стоимость в основном начинается от 50 рублей за упаковку.

Ранее российские учёные выявили, что влиять на разрушение раковых клеток может пчелиный яд. Его главный компонент — мелиттин — обладает высокой биологической активностью. Чтобы снизить токсичность мелиттина, учёные упаковали его молекулы в наноструктуры.