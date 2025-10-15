Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 09:20

Латвия начала взимать плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

С 15 октября Латвия официально ввела систему платного бронирования для транспортных средств, пересекающих границу с Россией и Белоруссией. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте латвийской системы электронной очереди.

Новый регламент требует от водителей обязательной предварительной регистрации в системе онлайн-бронирования до прибытия в пункт пропуска. Власти объясняют это решение необходимостью повышения безопасности и предотвращения транспортных заторов.

Стоимость бронирования места в очереди для одного транспортного средства составляет 9,3 евро, при этом с сегодняшнего дня пересечение границы без предварительной электронной записи стало невозможным. Система действует на основных пограничных переходах — «Гребнева», «Терехова» и «Патерниеки».

В Латвии пограничники задержали беженца, который пытался пересечь границу с РФ
В Латвии пограничники задержали беженца, который пытался пересечь границу с РФ

Ранее сообщалось, что Латвия планирует создать систему природной обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией путём восстановления разрушенных болотных экосистем. Данная инициатива, как отмечается, уже находит поддержку в соседней Литве. Эксперты указывают, что восстановленные болота могут создать серьезное природное препятствие для потенциального продвижения военной техники в приграничных регионах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Латвия
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar