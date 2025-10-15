Латвия начала взимать плату за пересечение границы с Россией и Белоруссией

С 15 октября Латвия официально ввела систему платного бронирования для транспортных средств, пересекающих границу с Россией и Белоруссией. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на официальном сайте латвийской системы электронной очереди.

Новый регламент требует от водителей обязательной предварительной регистрации в системе онлайн-бронирования до прибытия в пункт пропуска. Власти объясняют это решение необходимостью повышения безопасности и предотвращения транспортных заторов.

Стоимость бронирования места в очереди для одного транспортного средства составляет 9,3 евро, при этом с сегодняшнего дня пересечение границы без предварительной электронной записи стало невозможным. Система действует на основных пограничных переходах — «Гребнева», «Терехова» и «Патерниеки».

Ранее сообщалось, что Латвия планирует создать систему природной обороны вдоль границы с Россией и Белоруссией путём восстановления разрушенных болотных экосистем. Данная инициатива, как отмечается, уже находит поддержку в соседней Литве. Эксперты указывают, что восстановленные болота могут создать серьезное природное препятствие для потенциального продвижения военной техники в приграничных регионах.