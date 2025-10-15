Адвокат: Губернатору Федорищеву грозит 15 суток за матерное увольнение главы района

Адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин прокомментировал историю с увольнением главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, о котором губернатор заявил в нецензурной форме. По словам юриста, действия главы региона могут повлечь административную ответственность.

Губернатора Самарской области следует привлечь к административной ответственности за мелкое хулиганство, выразившееся в нецензурной брани. Санкция предусматривает штраф или арест до 15 суток Михаил Салкин адвокат

Эксперт уточнил, что в отношении муниципальных чиновников действует трудовой кодекс, однако приоритет имеют иные нормативные акты, регулирующие их полномочия.

«Губернатор не вправе единолично увольнять главу района, даже по мотиву утраты доверия. Для этого существует установленная процедура — обращение в суд с указанием нарушений Конституции, федеральных законов или устава субъекта. По сути, словами «уволен ...» снять человека с должности невозможно», — пояснил адвокат.

По мнению Салкина, чиновник, в адрес которого были допущены оскорбительные высказывания, имеет право потребовать компенсации морального вреда.

Напомним, что губернатор Федорищев уволил Юрия Жидкова под камерами сразу после доклада, использовав нецензурные выражения. Видео, где глава региона отправляет подчинённого в отставку, использовав крепкое выражение, опубликовали местные паблики. Сам Жидков после громкого заявления губернатора Вячеслава Федорищева попал в больницу с гипертоническим кризом.