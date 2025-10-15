Эксперт по этикету объяснила, есть ли случаи, когда уместно увольнение в стиле Федорищева

Стиль увольнения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева абсолютно неуместен, считает эксперт по этикету Екатерина Богачёва. В беседе с Life.ru она подчеркнула, что чиновники обязаны соблюдать нормы делового и светского этикета и использование подобных выражений недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Богачёва напоминает, что кодекс этики прямо предписывает корректное поведение по отношению к подчинённым и гражданам. Несмотря на то что повод для выволочки был серьёзный — содержание памятных объектов в ненадлежащем виде, Федорищеву следовало оценить ситуацию системно: вызвать представителей всех ответственных служб и провести публичный разбор, если уж была необходимость в такой демонстрации, говорит эксперт.

«Но использовать подобные слова под запись, зная, что видео станет публичным, — недопустимо для государственного служащего. Руководитель должен держать себя в руках, какой бы ужасной ни была ситуация. Эмоциональные срывы показывают низкий уровень культуры руководителя. В данном случае губернатор, задавая вопросы и сам же на них отвечая, лишь усугублял эмоциональный накал», — отмечает она.

Главе района, растерявшемуся под камерами, эксперт по этикету советовала бы взять инициативу в свои руки: озвучить, что ситуация признаётся, отдан приказ на устранение недостатков и запущен внутренний разбор. Это позволило бы деэскалировать конфликт. Ситуация усугубилась тем, что попавший под публичный прессинг глава района был госпитализирован.

«Память о героях сакральна, и допускать запустения мемориалов, безусловно, нельзя. Однако решать вопрос увольнения публично, используя мат, для руководителя региона совершенно недопустимо. Эмоции — это то, что руководитель высшего уровня не может себе позволить», — заключила Богачёва.