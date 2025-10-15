В Эстонии уничтожили 60 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы

В Эстонии власти распорядились уничтожить около 60 тысяч домашних свиней после выявления случаев африканской чумы свиней (АЧС) на фермах и угрозы дальнейшего распространения заболевания. Об этом сообщило национальное телевидение ERR со ссылкой на департамент сельского хозяйства и продовольствия страны.

«В этом году заражение выявлено на 11 фермах, и для предотвращения эпидемии пришлось уничтожить около 60 тысяч свиней», — рассказал представитель ведомства Олев Калда.

По его словам, вирус активно распространяется и среди диких животных — более 200 случаев заражения подтверждены у кабанов.

«По сравнению с началом года масштабы распространения АЧС среди диких кабанов резко выросли», — отметил Калда.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ещё в августе предупреждал, что около 10% домашних свиней в стране заражены вирусом, и ситуация представляет угрозу продовольственной безопасности. По его словам, вспышки болезни могут привести к дефициту свинины и росту цен на мясо. Власти выделили 3,8 миллиона евро на борьбу с вирусом и профилактические меры.

Африканская чума свиней — одно из самых опасных заболеваний животных, которое не лечится и не имеет вакцины. Вирус не представляет угрозы для человека, но смертелен для домашних и диких свиней. Заражение приводит к высокой смертности и массовым убоям поголовья, что наносит серьёзный ущерб фермерам и продовольственной отрасли. Вспышки АЧС фиксируются в Европе уже несколько лет. Только в 2024 году случаи заражения регистрировались в Польше, Литве, Латвии, Германии, Чехии, Венгрии и Румынии. По оценкам экспертов, за последние два года из-за вируса в Европе погибло более миллиона животных.

Эстонские власти усилили контроль на границах, ограничили перевозку живого скота и ввели дополнительные санитарные проверки на мясоперерабатывающих предприятиях. Специалисты предупреждают, что риск новых вспышек остаётся высоким — вирус способен долго сохраняться в почве и на поверхности предметов, а переносчиками нередко становятся дикие животные.