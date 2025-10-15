Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 октября, 10:04

Захарова: Россия не приемлет шантаж и угрозы террора

Обложка © РИА Новости / Артем Пряхин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки оказания давления на РФ с использованием угроз террором или с позиции силы изначально обречены на провал. Она подчеркнула, что такой подход является для России абсолютно неприемлемым.

Дипломат акцентировала внимание на заявлении Владимира Зеленского от 8 октября, в котором киевский режим открыто говорит о подготовке новых терактов для эскалации конфликта. Зеленский утвердил планы спецопераций СБУ против РФ, напомнила Захарова.

Кроме того, представитель МИД выдвинула предположение, что эти планы могли быть составлены с учётом потенциального получения ВСУ американских ракет «Томагавк». Она сослалась на информацию пресс-служб, согласно которой президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали эти возможности во время телефонных разговоров 11 и 12 октября.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
