Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки оказания давления на РФ с использованием угроз террором или с позиции силы изначально обречены на провал. Она подчеркнула, что такой подход является для России абсолютно неприемлемым.

Дипломат акцентировала внимание на заявлении Владимира Зеленского от 8 октября, в котором киевский режим открыто говорит о подготовке новых терактов для эскалации конфликта. Зеленский утвердил планы спецопераций СБУ против РФ, напомнила Захарова.

Кроме того, представитель МИД выдвинула предположение, что эти планы могли быть составлены с учётом потенциального получения ВСУ американских ракет «Томагавк». Она сослалась на информацию пресс-служб, согласно которой президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсуждали эти возможности во время телефонных разговоров 11 и 12 октября.