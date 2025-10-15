«Не время прохлаждаться»: В России предложили сократить отпуск до 21 дня

В России предложили сократить продолжительности ежегодных отпусков и новогодних каникул в связи с текущей экономической и геополитической обстановкой. С такой инициативой выступил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов в интервью изданию «Абзац».

«В условиях проведения СВО и усложнения экономической ситуации в стране властям необходимо пересмотреть законодательство в отношении количества отпускных и праздничных дней в году в сторону их уменьшения. Сегодня Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции. Не время, <...>, прохлаждаться месяц на курортах и дачах», — заявил Попов.

Эксперт пояснил, что для полноценного отдыха достаточно 21 календарного дня вместо 28. Что касается новогодних праздников, то он предложил ограничить их шестью днями — с 31 декабря по 5 января, отметив, что длительные каникулы наносят экономике ущерб в сотни миллиардов рублей из-за простоя предприятий. По словам Попова, такие меры помогут стране преодолеть текущие вызовы и даже благотворно скажутся на здоровье нации.

Ранее в Государственной Думе заявили, что работодатели должны систематически пересматривать и увеличивать оплату труда своих работников путём индексации. В случае невыполнения этой обязанности, сотрудник может обратиться в компетентные государственные органы для защиты своих законных интересов.