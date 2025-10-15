В России усомнились в возможности снижения ключевой ставки до 15% под конец года

Ключевая ставка в конце года, скорее всего, превысит прежние прогнозы и может зафиксироваться около 16%. Одноразовое снижение на процентный пункт для рынка не так критично — куда важнее направление движения ставки в будущем. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал старший портфельный управляющий Инвестиционной компании Дмитрий Ибрагимов.

«Но ещё надо смотреть, какой будет среднесрочный прогноз. Вполне возможно, что ЦБ пересмотрит вверх прогноз по средней ставке на 2026 год. Сейчас он 12-13%. В зависимости от того, насколько сильно пересмотрят верх, этим рынок будет руководствоваться», — отметил эксперт.

Если ставка упадёт до 15% к концу года, это станет сигналом, что кредитование корпоративного сектора замедляется, экономика охлаждается, инфляция стабилизируется — и кредиты должны подешеветь. Но при наличии множества противоречивых индикаторов Ибрагимов склоняется к варианту 15–16%, с вероятным отрывом в пользу верхней границы.

Ранее финансовый аналитик заявил, что Центробанк наверняка уже не снизит ключевую ставку до конца 2025 года. По его мнению, при текущем уровне инфляции в 8% у регулятора нет оснований для смягчения денежно-кредитной политики.