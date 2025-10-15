Сектор Газа
15 октября, 09:53

Туристка с датским паспортом сорвала флаг Греции и избила полицейского на Родосе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ajdin Kamber

На греческом острове Родос туристка сорвала государственный флаг и избила полицейского при задержании. Об этом сообщает портал Greek City Times.

Инцидент произошёл 12 октября. 34-летняя женщина с датским паспортом подошла к флагштоку у здания Управления безопасности Родоса, спустила флаг и убежала с ним. Очевидцы сразу же вызвали полицию.

Патрульные нашли нарушительницу неподалёку. По данным издания, она была в состоянии сильного эмоционального возбуждения, вела себя агрессивно, оскорбляла полицейских на английском и сопротивлялась аресту. Во время задержания женщина ударила сержанта кулаком по лицу и ногой по колену, а затем несколько раз плюнула в него.

После того как туристку удалось обездвижить, её доставили в участок. Полицейскому назначили судебно-медицинскую экспертизу для оценки травм.

В отношении женщины возбудили дела по статьям об оскорблении национального символа, сопротивлении аресту и нападении на представителя власти. Суд приговорил её к девяти месяцам тюрьмы и штрафу 500 евро (около 46 тысяч рублей), но с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Марина Фещенко
