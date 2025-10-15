Губернатор Камчатки Солодов не смог записаться к врачу

Губернатор Камчатки Владимир Солодов лично столкнулся с проблемой записи к врачу и не смог попасть на приём к терапевту раньше, чем через две недели. Об этом он заявил на оперативном совещании, фрагмент которого опубликовал Telegram-канал «Медицинская Россия».

По словам главы региона, такая ситуация недопустима. Солодов обратился к министру здравоохранения Камчатки Олегу Мельникову с требованием срочно решить проблему.

«Я жду предложений, как это безобразие в короткие сроки прекратить», — отметил губернатор. Он напомнил, что ранее Минздрав ссылался на летние отпуска врачей, но подчеркнул, что «середина октября — не повод для сбоев».

Ранее президент Владимир Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачу через Госуслуги. Председатель правительства Михаил Мишустин назначен ответственным за выполнение поручения. В срок до 20 ноября 2026 года он должен будет представить главе государства доклад о выполненной работе.