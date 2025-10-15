Известный журналист-расследователь назвал подделкой российский паспорт мэра Одессы

Утверждения СБУ о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова российского паспорта поставлены под сомнение. Журналист-расследователь Bellingcat* Христо Грозев** назвал опубликованное украинскими спецслужбами фото документа фальшивкой. Это заявление прозвучало после того, как Труханов был лишён гражданства Украины на основании этих данных.

«Этот документ явно поддельный и, вероятно, является результатом активных действий России против действующего мэра», — написал Грозев**.

Пока неясно, какие именно «активные действия России» имеются в виду, но расследователь обещает предоставить более детальный анализ в ближайшее время. Стоит упомянуть, что ещё до заявления Грозева** пользователи соцсетей выявили подделку паспорта, представленного СБУ как подлинный документ.

В украинских онлайн-сообществах активно обсуждались доказательства фальсификации, в частности, тот факт, что номер паспорта отсутствует в каких-либо базах данных. Грозев** также отметил ошибку в латинском написании имени Труханова: в паспорте указано «Геннадий» с одной буквой «н».

Ранее сообщалось, что Геннадия Труханова лишили украинского гражданства после того, как СБУ нашла информацию о наличии у него российского паспорта. В связи с этим Труханов должен покинуть пост мэра Одессы. Сам чиновник заявил, что будет оспаривать лишение гражданства в судах.

* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций. ** Включён в реестр иностранных агентов.