Песков заявил, что Трамп не поздравлял Путина с днём рождения

Президент России Владимир Путин не получил поздравлений с днём рождения от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — ответил он на брифинге.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично передаст Путину картину Валаама в подарок на день рождения. Согласно информации пресс-службы, полотно представляет собой масштабное произведение. Она создана по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым.