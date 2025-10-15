Песков заявил, что Трамп не поздравлял Путина с днём рождения
Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин не получил поздравлений с днём рождения от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не было», — ответил он на брифинге.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично передаст Путину картину Валаама в подарок на день рождения. Согласно информации пресс-службы, полотно представляет собой масштабное произведение. Она создана по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.