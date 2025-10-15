Сектор Газа
15 октября, 10:07

Песков заявил, что Трамп не поздравлял Путина с днём рождения

Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson

Президент России Владимир Путин не получил поздравлений с днём рождения от президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — ответил он на брифинге.

На встрече в Душанбе Алиев ещё раз поздравил Путина с днём рождения
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично передаст Путину картину Валаама в подарок на день рождения. Согласно информации пресс-службы, полотно представляет собой масштабное произведение. Она создана по специальному заказу известным белорусским художником Маслениковым.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

