15 октября, 10:40

«Любят выделяться»: На Урале придумали, как воспитать трудных подростков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ermolaev Alexander

Исполняющая обязанности главы департамента образования мэрии Екатеринбурга Ольга Бабченко предложила ряд мер по профилактике проблемного поведения у подростков. Её слова передаёт URA.ru.

В приоритете — создание коворкинг-пространств для досуга, расширение бесплатных спортивных зон с доступным инвентарём и выделение площадок для клубов по интересам. Речь идёт о «зонах свободного общения», привязанных к конкретным тематикам, где дети могли бы встречаться и развиваться.

«Вопрос только сложный, кто будет за это отвечать. А также выделение площадей для мероприятий по интересам. Некие зоны свободного общения, которые будут закреплены за какой-то конкретной тематикой», — сказала Бабченко.

По её словам, в городе выделены четыре группы риска — всего около 3,4 тыс. несовершеннолетних: дети из неблагополучных семей, оставшиеся без попечения родителей, педагогически запущенные и скрытая группа — одарённые ребята. Последние часто маскируют риски: они экспериментируют, мыслит иначе и любят выделяться.

Ранее в Иркутской области арестовали 14-летнего подростка, который убил школьницу и соседку. Его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Юношу заключили под арест на один месяц, он частично признал вину.

