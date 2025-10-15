Сектор Газа
15 октября, 10:17

Посланный Федорищевым самарский чиновник намерен написать заявление об отставке

После выздоровления глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков намерен уйти в отставку. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Жидков опубликовал видео, где рассказал, что лежит в районной больнице, чувствует себя нормально, и поблагодарил всех за поддержку.

Жидков — о скандальном инциденте с Федорищевым. Видео © Telegram / Юрий Жидков

«После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — отметил чиновник.

Он пояснил, что решение губернатора Вячеслава Федорищева вызвало у него тяжёлые эмоции и стало полной неожиданностью.

Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев устроил «казнь» главы Кинельского района прямо перед камерами. Глава региона, не стесняясь в выражениях, выпалил словесный «приговор» в адрес Жидкова, немедленно отправив его в отставку. В итоге чиновник загремел в больницу. Эксперт по этикету объяснила, есть ли случаи, когда уместно увольнение в стиле Федорищева

Обложка © Telegram / Юрий Жидков

Наталья Демьянова
